Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 18 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 17 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 16 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 15 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 14 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 13 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 12 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 11 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 10 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 9 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 8 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 7 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 6 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 5 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 4 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 3 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 2 тур
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 1 тур