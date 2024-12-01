Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эктор Варгас - статистика

Реал Сосьедад Токоа
Аргентина
15 марта 1958 (68)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Реал Сосьедад Токоа
18
3
7
8
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 18 тур
Реал Сосьедад Токоа
0 : 2
01.12.2024
Олимпия Т
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 17 тур
Лобос УПНФМ
2 : 1
24.11.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 16 тур
Реал Сосьедад Токоа
0 : 0
11.11.2024
Марафон
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 15 тур
Виктория Ла-Сейба
2 : 3
08.11.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 14 тур
Реал Сосьедад Токоа
2 : 4
03.11.2024
Генезис
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 13 тур
Оланчо
2 : 2
28.10.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 12 тур
Реал Сосьедад Токоа
1 : 4
20.10.2024
Мотагуа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 11 тур
Реал Сосьедад Токоа
1 : 1
06.10.2024
Хутикальпа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 10 тур
Реал Эспанья
3 : 2
29.09.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 9 тур
Олимпия Т
5 : 0
24.09.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 8 тур
Реал Сосьедад Токоа
0 : 0
19.09.2024
Лобос УПНФМ
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 7 тур
Марафон
1 : 1
15.09.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 6 тур
Реал Сосьедад Токоа
1 : 0
01.09.2024
Виктория Ла-Сейба
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 5 тур
Генезис
1 : 1
25.08.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 4 тур
Реал Сосьедад Токоа
0 : 0
19.08.2024
Оланчо
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 3 тур
Мотагуа
0 : 1
11.08.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 2 тур
Хутикальпа
1 : 1
05.08.2024
Реал Сосьедад Токоа
Гондурас. Лига Насьональ. Апертура, 1 тур
Реал Сосьедад Токоа
0 : 3
29.07.2024
Реал Эспанья
Главные новости
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
1
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
8
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
11
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
14
ВидеоПолное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+