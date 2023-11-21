Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Кубок Азии 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Кубок Африканских Наций 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Кубок Французской Лиги 2008/2009 Франция. Кубок 2008/2009 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Кубок 2007/2008 Франция. Лига 1 2007/2008