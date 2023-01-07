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    Фредерик Антонетти - статистика

    Тренер
    Имя Фредерик
    Фамилия Антонетти
    Команды Страсбур, Метц
    Гражданство Франция
    Дата рождения 19 апреля 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    07.04.2023 Ланс 2 : 1 Страсбур Франция. Лига 1, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Метц 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Лион 2 : 1 Метц
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