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Словакия. Найк Лига
Команды
Железьярне Подбрезова
Владимир Чифраник
Статистика
Владимир Чифраник - статистика
Железьярне Подбрезова
Словакия
1 октября 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Дукла ББ
1 : 0
18.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Статистика по турнирам
Словакия. Найк Лига 2026/2027
Словакия. Найк Лига 2025/2026
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Железьярне Подбрезова
13
5
6
2
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Земплин Михаловце
1 : 4
24.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Дукла ББ
1 : 0
18.10.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 3
11.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Скалица
0 : 1
20.09.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 1
13.09.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Жилина
3 : 1
05.09.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Железьярне Подбрезова
2 : 2
29.08.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 5 тур
ДАК 1904
5 : 0
22.08.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 4 тур
Железьярне Подбрезова
2 : 1
15.08.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Ружомберок
1 : 4
08.08.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 2 тур
Слован
3 : 0
01.08.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 1 тур
Железьярне Подбрезова
2 : 0
25.07.2026
Земплин Михаловце
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