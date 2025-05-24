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Аль-Уроба
Бруну Перейра
Статистика
Бруну Перейра - статистика
Аль-Уроба
Португалия
28 ноября 1981 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
ОАЭ. Про Лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Аль-Уроба
26
4
21
1
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Дибба Аль-Хисн
1 : 2
24.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Уроба
1 : 3
20.05.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Аль-Уроба
1 : 2
13.05.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аджман Клуб
2 : 3
05.05.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Аль-Уроба
1 : 1
22.04.2025
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
Аль-Айн
3 : 0
12.04.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 20 тур
Аль-Уроба
2 : 1
05.04.2025
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Банияс
2 : 1
27.03.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 18 тур
Аль-Уроба
0 : 1
28.02.2025
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 17 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
23.02.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 16 тур
Хаур-Факкан
3 : 0
13.02.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 15 тур
Аль-Уроба
4 : 5
07.02.2025
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 14 тур
Аль-Наср
2 : 1
31.01.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 13 тур
Аль-Уроба
1 : 2
23.01.2025
Дибба Аль-Хисн
ОАЭ. Про Лига, 12 тур
Аль-Батаих
1 : 0
10.01.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 11 тур
Аль-Васл
6 : 0
06.01.2025
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Уроба
0 : 2
14.12.2024
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Вахда
3 : 0
07.12.2024
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Уроба
2 : 4
21.11.2024
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
01.11.2024
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Уроба
1 : 0
26.10.2024
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Шарджа
2 : 1
06.10.2024
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Уроба
1 : 4
27.09.2024
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
Аль-Уроба
1 : 2
22.09.2024
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
Аль-Джазира
2 : 0
29.08.2024
Аль-Уроба
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
Аль-Уроба
1 : 5
23.08.2024
Аль-Наср
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