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Аль-Батаих
Горан Томич
Статистика
Горан Томич - статистика
Аль-Батаих
Хорватия
18 марта 1977 (49)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
ОАЭ. Про Лига 2025/2026
ОАЭ. Про Лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Аль-Батаих
26
4
13
9
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 21 тур
Аль-Батаих
2 : 2
04.04.2026
Аль-Иттихад
ОАЭ. Про Лига, 20 тур
Аль-Наср
1 : 1
18.03.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 19 тур
Аль-Батаих
1 : 0
10.03.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 18 тур
Аль-Батаих
0 : 1
27.02.2026
Банияс
ОАЭ. Про Лига, 17 тур
Аль-Васл
1 : 0
21.02.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 16 тур
Аль-Батаих
1 : 1
13.02.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 15 тур
Аль-Вахда
2 : 2
05.02.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 14 тур
Аль-Батаих
1 : 1
29.01.2026
Аль-Джазира
ОАЭ. Про Лига, 13 тур
Банияс
1 : 1
18.01.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
0 : 2
14.01.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 12 тур
Аль-Батаих
0 : 4
07.01.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 11 тур
Аль-Батаих
0 : 1
03.01.2026
Дибба
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Батаих
2 : 3
21.12.2025
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
22.11.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Джазира
1 : 0
01.11.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Батаих
1 : 3
17.10.2025
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Зафра
3 : 1
26.09.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Батаих
0 : 1
21.09.2025
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
Аджман Клуб
1 : 0
12.09.2025
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
Аль-Батаих
2 : 1
24.08.2025
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
Аль-Айн
2 : 1
16.08.2025
Аль-Батаих
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