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Катар. Лига звезд
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Аль-Райян
Юнес Али
Статистика
Юнес Али - статистика
Аль-Райян
Катар
3 января 1983 (43)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 5 тур
Катар СК
0 : 3
09.10.2026
Аль-Райян
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2026/2027
Катар. Лига звезд 2025/2026
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Аль-Райян
8
5
0
3
Катар. Лига звезд, 8 тур
Аль-Араби
0 : 0
31.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 7 тур
Аль-Сайлия
1 : 6
23.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 6 тур
Аль-Гарафа
0 : 0
18.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 5 тур
Катар СК
0 : 3
09.10.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 4 тур
Аль-Райян
3 : 0
11.09.2026
Аль-Ахли
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Райян
1 : 1
05.09.2026
Аль-Духаиль
Катар. Лига звезд, 2 тур
Аль-Вакра
1 : 2
27.08.2026
Аль-Райян
Катар. Лига звезд, 1 тур
Аль-Райян
1 : 0
20.08.2026
Лусаил
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