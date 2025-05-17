Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ян Циммерман - статистика

Боруссия Дортмунд II
Германия
5 октября 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Боруссия Дортмунд II
38
11
18
9
Германия. Третья Лига, 38 тур
Саарбрюккен
2 : 1
17.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 37 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
09.05.2025
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 36 тур
Веен
4 : 2
03.05.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 35 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.04.2025
Ганновер 96 II
Германия. Третья Лига, 34 тур
Эрцгебирге
2 : 1
20.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 33 тур
Боруссия Дортмунд II
4 : 1
13.04.2025
Энерги
Германия. Третья Лига, 32 тур
Ферль
0 : 1
09.04.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 31 тур
Боруссия Дортмунд II
3 : 3
06.04.2025
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 30 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 0
29.03.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 29 тур
Боруссия Дортмунд II
1 : 1
15.03.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 28 тур
Динамо Дрезден
0 : 0
12.03.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 27 тур
Мюнхен 1860
1 : 0
09.03.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 26 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
01.03.2025
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 25 тур
Алемания
2 : 2
22.02.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 24 тур
Боруссия Дортмунд II
1 : 0
15.02.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 23 тур
Оснабрюк
1 : 0
09.02.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 22 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 2
01.02.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 21 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 4
26.01.2025
Арминия
Германия. Третья Лига, 20 тур
Унтерхахинг
1 : 2
18.01.2025
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 19 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 0
21.12.2024
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 18 тур
Штутгарт II
0 : 3
14.12.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 17 тур
Боруссия Дортмунд II
2 : 2
07.12.2024
Веен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ганновер 96 II
2 : 0
30.11.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 15 тур
Боруссия Дортмунд II
3 : 1
24.11.2024
Эрцгебирге
Германия. Третья Лига, 14 тур
Энерги
3 : 3
09.11.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 13 тур
Боруссия Дортмунд II
3 : 1
03.11.2024
Ферль
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ингольштадт
5 : 3
25.10.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Боруссия Дортмунд II
0 : 1
22.10.2024
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 10 тур
Виктория
3 : 5
19.10.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 9 тур
Боруссия Дортмунд II
2 : 1
04.10.2024
Динамо Дрезден
Германия. Третья Лига, 8 тур
Боруссия Дортмунд II
1 : 2
28.09.2024
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 7 тур
Рот-Вайсс
3 : 1
25.09.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 6 тур
Боруссия Дортмунд II
3 : 0
22.09.2024
Алемания
Германия. Третья Лига, 5 тур
Зандхаузен
3 : 1
13.09.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 4 тур
Боруссия Дортмунд II
1 : 1
31.08.2024
Оснабрюк
Германия. Третья Лига, 3 тур
Ганза
1 : 0
24.08.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 2 тур
Арминия
1 : 0
10.08.2024
Боруссия Дортмунд II
Германия. Третья Лига, 1 тур
Боруссия Дортмунд II
3 : 0
03.08.2024
Унтерхахинг
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
10
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
8
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+