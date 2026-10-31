Матчи за последние 30 дней
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 7 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 6 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 5 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур