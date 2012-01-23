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    Эрик Геретс - статистика

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Геретс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 15 мая 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2012 Марокко 1 : 2 Тунис
    27.01.2012 Габон 3 : 2 Марокко
    31.01.2012 Нигер 0 : 1 Марокко
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