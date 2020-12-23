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Кристиан Гуркюфф - статистика

Франция
5 апреля 1955 (71)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Нант
17
3
8
6
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3 : 0
23.12.2020
Нант
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1 : 1
20.12.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3 : 2
16.12.2020
Нант
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1 : 1
13.12.2020
Дижон
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0 : 4
06.12.2020
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3 : 1
28.11.2020
Нант
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1 : 1
25.11.2020
Нант
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1 : 1
22.11.2020
Метц
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0 : 2
08.11.2020
Нант
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0 : 3
31.10.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
18.10.2020
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
03.10.2020
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 0
25.09.2020
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
2 : 2
20.09.2020
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2 : 1
13.09.2020
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 1
30.08.2020
Ним
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 0
21.08.2020
Нант
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