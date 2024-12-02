Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Овьедо - статистика

Санта-Ана
Коста-Рика
25 августа 1978 (48)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Санта-Ана
22
5
12
5
Коста-Рика. Примера. Апертура, 22 тур
Депортиво Саприсса
2 : 1
02.12.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 21 тур
Санта-Ана
2 : 1
26.11.2024
Гуанакастека
Коста-Рика. Примера. Апертура, 20 тур
Санта-Ана
0 : 2
10.11.2024
Алахуэленсе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 19 тур
Сантос де Гуапилес
1 : 0
08.11.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 18 тур
Санта-Ана
1 : 1
03.11.2024
Пунтаренас
Коста-Рика. Примера. Апертура, 17 тур
Зеледон
2 : 1
26.10.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 16 тур
Санта-Ана
2 : 1
22.10.2024
Картахинес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 15 тур
Спортинг Сан-Хосе
1 : 0
18.10.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 14 тур
Мунисипаль Либерия
2 : 3
05.10.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 13 тур
Санта-Ана
3 : 4
28.09.2024
Сан-Карлос
Коста-Рика. Примера. Апертура, 12 тур
Эредиано
2 : 1
22.09.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 11 тур
Санта-Ана
1 : 1
19.09.2024
Сантос де Гуапилес
Коста-Рика. Примера. Апертура, 10 тур
Санта-Ана
0 : 0
16.09.2024
Зеледон
Коста-Рика. Примера. Апертура, 9 тур
Гуанакастека
1 : 0
12.09.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 8 тур
Санта-Ана
2 : 1
31.08.2024
Мунисипаль Либерия
Коста-Рика. Примера. Апертура, 7 тур
Пунтаренас
1 : 2
26.08.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 6 тур
Санта-Ана
0 : 3
17.08.2024
Депортиво Саприсса
Коста-Рика. Примера. Апертура, 5 тур
Сан-Карлос
3 : 0
11.08.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 4 тур
Санта-Ана
1 : 1
04.08.2024
Эредиано
Коста-Рика. Примера. Апертура, 3 тур
Алахуэленсе
1 : 1
29.07.2024
Санта-Ана
Коста-Рика. Примера. Апертура, 2 тур
Санта-Ана
0 : 2
24.07.2024
Спортинг Сан-Хосе
Коста-Рика. Примера. Апертура, 1 тур
Картахинес
4 : 0
21.07.2024
Санта-Ана
Главные новости
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
7
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
9
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
13
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+