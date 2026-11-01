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Хорватия. Футбольная лига
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Вараждин
Никола Сафарич
Статистика
Никола Сафарич - статистика
Вараждин
Хорватия
11 марта 1981 (45)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Хайдук
1 : 0
18.10.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
Команда
И
В
П
Н
Вараждин
2
1
1
0
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
3 : 2
23.07.2026
Яблонец
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