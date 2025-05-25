Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марио Чаревич - статистика

Шибеник
Хорватия
29 марта 1982 (44)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шибеник
36
7
20
9
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Шибеник
0 : 1
25.05.2025
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
3 : 0
16.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Шибеник
0 : 1
10.05.2025
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вараждин
1 : 1
02.05.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Шибеник
0 : 0
28.04.2025
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
Локомотива
1 : 2
22.04.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
Шибеник
0 : 4
17.04.2025
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
Славен Белупо
2 : 0
11.04.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
Шибеник
4 : 1
06.04.2025
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
Хайдук
1 : 0
30.03.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
Шибеник
1 : 0
15.03.2025
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
Риека
1 : 1
07.03.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 24 тур
Шибеник
0 : 2
02.03.2025
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
Горица
1 : 0
23.02.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 22 тур
Шибеник
1 : 2
14.02.2025
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 21 тур
Динамо Загреб
3 : 0
07.02.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
Шибеник
1 : 1
01.02.2025
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
Осиек
2 : 2
24.01.2025
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
Шибеник
1 : 2
22.12.2024
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
Истра 1961
3 : 3
14.12.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Шибеник
0 : 1
08.12.2024
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Вараждин
2 : 1
29.11.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Шибеник
1 : 0
24.11.2024
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 4 тур
Шибеник
0 : 3
08.11.2024
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Шибеник
0 : 4
01.11.2024
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.10.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Шибеник
1 : 3
19.10.2024
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Хайдук
4 : 0
06.10.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Шибеник
0 : 0
27.09.2024
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Риека
3 : 0
22.09.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Шибеник
0 : 0
15.09.2024
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Горица
2 : 1
30.08.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
23.08.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
Динамо Загреб
3 : 0
16.08.2024
Шибеник
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Шибеник
2 : 0
09.08.2024
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
Осиек
1 : 2
04.08.2024
Шибеник
Главные новости
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
6
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
7
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
12
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
7
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
3
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+