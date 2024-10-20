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Мишель Тер-Закарян
Статистика
Мишель Тер-Закарян - статистика
Армения
18 февраля 1963 (63)
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
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Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи 2014
Франция. Кубок 2014/2015
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Французской Лиги 2008/2009
Франция. Кубок 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Монпелье
8
1
6
1
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 5
20.10.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
4 : 2
06.10.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
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