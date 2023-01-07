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    Мишель Тер-Закарян - статистика

    Тренер
    Имя Мишель
    Фамилия Тер-Закарян
    Гражданство Армения
    Дата рождения 18 февраля 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брест 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Авранш 0 : 2 Брест
    22.01.2023 Брест 1 : 3 Ланс
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