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Робин ван Перси
Статистика
Робин ван Перси - статистика
Нидерланды
6 августа 1983 (43)
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Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Фейеноорд
8
2
6
0
Лига Европы, 8 тур
Бетис
2 : 1
29.01.2026
Фейеноорд
Лига Европы, 7 тур
Фейеноорд
3 : 0
22.01.2026
Штурм
Лига Европы, 6 тур
ФКСБ
4 : 3
11.12.2025
Фейеноорд
Лига Европы, 5 тур
Фейеноорд
1 : 3
27.11.2025
Селтик
Лига Европы, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
06.11.2025
Фейеноорд
Лига Европы, 3 тур
Фейеноорд
3 : 1
23.10.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 2 тур
Фейеноорд
0 : 2
02.10.2025
Астон Вилла
Лига Европы, 1 тур
Брага
1 : 0
24.09.2025
Фейеноорд
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