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    Жан-Марк Нобило - статистика

    Тренер
    Имя Жан-Марк
    Фамилия Нобило
    Команда Бенин
    Гражданство Франция
    Дата рождения 4 июня 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бенин 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2022 Замбия 1 : 2 Бенин
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