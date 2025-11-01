Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Бугаков - статистика

Россия
19 июня 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Металлург Л
28
13
10
5
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Металлург Л
2 : 1
01.11.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
СКА-Хабаровск-2
2 : 1
17.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
2 : 1
11.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
1 : 2
04.10.2025
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Рязань
1 : 1
28.09.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Орел
0 : 0
13.09.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Металлург Л
1 : 1
06.09.2025
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Динамо Бр
2 : 1
30.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Металлург Л
1 : 0
24.08.2025
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Динамо СПб
2 : 2
16.08.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Металлург Л
3 : 0
09.08.2025
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Металлург Л
2 : 0
02.08.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Зенит
1 : 2
26.07.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Металлург Л
0 : 1
04.07.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Металлург Л
2 : 1
28.06.2025
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Металлург Л
2 : 1
21.06.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Родина-М
0 : 2
15.06.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
0 : 0
07.06.2025
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Металлург Л
2 : 0
24.05.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Квант
0 : 3
17.05.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
1 : 0
10.05.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Арсенал-2
1 : 2
04.05.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Металлург Л
0 : 1
27.04.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 3
19.04.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Ротор-2
1 : 0
12.04.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Металлург Л
1 : 2
05.04.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
Салют
1 : 0
29.03.2025
Металлург Л
Главные новости
Мбаппе атаковал Винисиуса: «Меня тошнит от его действий, нам лучше без него»
15:57
1
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
3
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
8
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
5
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
10
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
3
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+