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    Йозеф Хикерсбергер

    Тренер
    Имя Йозеф
    Фамилия Хикерсбергер
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 27 апреля 1948
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Австрия 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2008 Австрия 2(3) : 0(2) Германия
    20.08.2008 Австрия 2 : 2 Италия
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