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Нидерланды. Эредивизие
Команды
АЗ Алкмаар
Мартен Мартенс
Статистика
Мартен Мартенс - статистика
АЗ Алкмаар
Бельгия
2 июля 1984 (42)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фейеноорд
0 : 0
10.10.2026
АЗ Алкмаар
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Нидерланды. Кубок 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
АЗ Алкмаар
3
2
1
0
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
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