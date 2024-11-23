Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Данилевич - статистика

Шахтер-2
Беларусь
4 января 1992 (34)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Шахтер-2
34
9
21
4
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Шахтер-2
0 : 1
23.11.2024
Барановичи
Беларусь. Первая лига, 33 тур
МЛ Витебск
3 : 0
17.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Шахтер-2
0 : 2
09.11.2024
Нива Долбизно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
5 : 0
02.11.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Шахтер-2
1 : 0
25.10.2024
Торпедо-БелАЗ-2
Беларусь. Первая лига, 29 тур
Белшина
1 : 0
20.10.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 28 тур
Шахтер-2
2 : 1
13.10.2024
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 27 тур
АБФФ U-19
0 : 1
05.10.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Шахтер-2
0 : 1
29.09.2024
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 16 тур
Шахтер-2
0 : 3
25.09.2024
МЛ Витебск
Беларусь. Первая лига, 25 тур
Орша
3 : 2
20.09.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 24 тур
Шахтер-2
2 : 4
14.09.2024
Лида
Беларусь. Первая лига, 23 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
06.09.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 22 тур
Шахтер-2
2 : 1
01.09.2024
Локомотив Г
Беларусь. Первая лига, 21 тур
БАТЭ-2
0 : 0
26.08.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 20 тур
СКА-1938
2 : 1
17.08.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 19 тур
Шахтер-2
2 : 3
11.08.2024
Островец
Беларусь. Первая лига, 18 тур
Молодечно
2 : 0
04.08.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 17 тур
Барановичи
0 : 1
31.07.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 15 тур
Нива Долбизно
1 : 0
20.07.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 14 тур
Шахтер-2
1 : 4
05.07.2024
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ-2
1 : 1
30.06.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 12 тур
Шахтер-2
1 : 3
22.06.2024
Белшина
Беларусь. Первая лига, 11 тур
Бумпром
3 : 0
15.06.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 10 тур
Шахтер-2
2 : 0
08.06.2024
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 9 тур
Слоним-2017
0 : 1
02.06.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 8 тур
Шахтер-2
0 : 0
25.05.2024
Орша
Беларусь. Первая лига, 7 тур
Лида
0 : 1
18.05.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 6 тур
Шахтер-2
1 : 2
10.05.2024
Динамо-2 Минск
Беларусь. Первая лига, 5 тур
Локомотив Г
4 : 1
03.05.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 4 тур
Шахтер-2
1 : 3
27.04.2024
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 3 тур
Шахтер-2
0 : 0
21.04.2024
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 2 тур
Островец
1 : 0
13.04.2024
Шахтер-2
Беларусь. Первая лига, 1 тур
Шахтер-2
0 : 2
07.04.2024
Молодечно
Главные новости
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
1
Фото«Барселона» продлила контракт с Рафиньей
15:31
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
7
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
5
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
8
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
2
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
3
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+