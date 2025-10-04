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Том Клеверли
Статистика
Том Клеверли - статистика
Англия
12 августа 1989 (37)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Уотфорд
9
3
3
3
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 1
04.10.2025
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Портсмут
2 : 2
01.10.2025
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
27.09.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 0
22.09.2025
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
0 : 1
13.09.2025
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Уотфорд
2 : 2
30.08.2025
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
1 : 1
23.08.2025
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
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