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Алексей Михайличенко
Статистика
Алексей Михайличенко - статистика
Украина
30 марта 1963 (63)
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Товарищеские матчи 2008
Команда
И
В
П
Н
Динамо К
6
1
1
4
Лига Европы, 6 тур
Динамо К
1 : 1
12.12.2019
Лугано
Лига Европы, 5 тур
Мальме
4 : 3
28.11.2019
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Копенгаген
1 : 1
07.11.2019
Динамо К
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
1 : 1
24.10.2019
Копенгаген
Лига Европы, 2 тур
Лугано
0 : 0
03.10.2019
Динамо К
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
1 : 0
19.09.2019
Мальме
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