Статистика по турнирам

ОАЭ. Про Лига 2026/2027 Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 ОАЭ. Про Лига 2025/2026 Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024