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Аль-Зафра
Желько Петрович
Статистика
Желько Петрович - статистика
Аль-Зафра
Черногория
13 ноября 1965 (60)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Зафра
5 : 1
16.10.2026
Юнайтед ФК
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Команда
И
В
П
Н
Аль-Зафра
6
2
4
0
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Зафра
5 : 1
16.10.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Хатта Клуб
1 : 2
11.09.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 3 тур
Хаур-Факкан
2 : 0
29.08.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 2 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
22.08.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 1 тур
Аль-Зафра
1 : 3
15.08.2026
Шарджа
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