Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Прохницкий - статистика

Акжайык
Казахстан
1 марта 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Акжайык
26
4
17
5
Казахстан. Первая лига, 29 тур
Акжайык
0 : 3
17.10.2024
Улытау
Казахстан. Первая лига, 28 тур
Акжайык
1 : 0
11.10.2024
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 27 тур
Каспий
3 : 0
03.10.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Арыс
0 : 1
27.09.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 4 тур
Акжайык
1 : 1
23.09.2024
Арыс
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Акжайык
1 : 0
19.09.2024
Кайсар Жас
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Хан-Тенгри
1 : 0
13.09.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Алтай
2 : 1
05.09.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 21 тур
Кайрат-Жастар
3 : 2
22.08.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 20 тур
Акжайык
3 : 1
15.08.2024
Туркестан
Казахстан. Первая лига, 19 тур
Жетысай
3 : 0
08.08.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 18 тур
Окжетпес
2 : 0
02.08.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 17 тур
Акжайык
1 : 2
26.07.2024
Тараз
Казахстан. Первая лига, 16 тур
Акжайык
1 : 1
17.07.2024
SD Family
Казахстан. Первая лига, 14 тур
Акжайык
2 : 3
03.07.2024
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 13 тур
Акжайык
0 : 1
27.06.2024
Окжетпес
Казахстан. Первая лига, 11 тур
Акжайык
0 : 2
14.06.2024
Алтай
Казахстан. Первая лига, 3 тур
Акжайык
1 : 1
11.06.2024
Каспий
Казахстан. Первая лига, 10 тур
Туркестан
1 : 1
06.06.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 9 тур
Кайсар Жас
1 : 0
31.05.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 8 тур
Акжайык
0 : 0
22.05.2024
Хан-Тенгри
Казахстан. Первая лига, 7 тур
Акжайык
1 : 2
16.05.2024
Жетысай
Казахстан. Первая лига, 6 тур
SD Family
2 : 1
10.05.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 5 тур
Тараз
3 : 1
02.05.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
12.04.2024
Акжайык
Казахстан. Первая лига, 1 тур
Акжайык
0 : 1
05.04.2024
Батыр
Главные новости
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
1
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
4
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
6
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+