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    Сергей Джатиев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Леванович
    Фамилия Джатиев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 августа 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 11 4 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2009 Машук-КМВ 1 : 1 Дружба
    17.04.2009 Ротор 1 : 2 Машук-КМВ
    13.05.2009 СКА 2 : 2 Машук-КМВ
    17.05.2009 Армавир 2 : 1 Машук-КМВ
    14.06.2009 Ротор 1 : 2 Машук-КМВ
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