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Литва. А-Лига
Команды
Шауляй
Миндаугас Цепас
Статистика
Миндаугас Цепас - статистика
Шауляй
Литва
6 августа 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Литва. А-Лига, 35 тур
Шауляй
2 : 1
31.10.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 34 тур
Банга
0 : 0
25.10.2026
Шауляй
Статистика по турнирам
Литва. А-Лига 2026
Литва. А-Лига 2025
Лига конференций 2024/2025
Литва. А-Лига 2024
Команда
И
В
П
Н
Шауляй
33
5
18
10
Литва. А-Лига, 35 тур
Шауляй
2 : 1
31.10.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 34 тур
Банга
0 : 0
25.10.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 23 тур
Шауляй
0 : 2
20.09.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 31 тур
Шауляй
0 : 0
13.09.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 30 тур
Жальгирис
1 : 0
06.09.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 29 тур
Шауляй
1 : 2
30.08.2026
Судува
Литва. А-Лига, 28 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
24.08.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 27 тур
Шауляй
1 : 0
17.08.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 26 тур
Шауляй
3 : 4
09.08.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 25 тур
Шауляй
1 : 3
03.08.2026
Банга
Литва. А-Лига, 13 тур
Шауляй
0 : 2
24.07.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 32 тур
Кауно Жальгирис
4 : 0
18.07.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 21 тур
Шауляй
0 : 3
05.07.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 19 тур
Шауляй
1 : 3
29.06.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 18 тур
Паневежис
3 : 2
20.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Джюгас Тельшай
4 : 3
12.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 16 тур
Банга
1 : 1
30.05.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 14 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
16.05.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 13 тур
Хегельманн
1 : 1
09.05.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 12 тур
Жальгирис
3 : 1
06.05.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 11 тур
Шауляй
2 : 1
02.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 10 тур
Шауляй
0 : 4
26.04.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 9 тур
Шауляй
3 : 1
18.04.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 8 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
12.04.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 7 тур
Шауляй
0 : 0
04.04.2026
Банга
Литва. А-Лига, 6 тур
Ритеряй
1 : 1
20.03.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 5 тур
Шауляй
0 : 5
15.03.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 4 тур
Хегельманн
1 : 1
11.03.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 3 тур
Шауляй
0 : 2
07.03.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 2 тур
Судува
0 : 0
01.03.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 1 тур
ТрансИНВЕСТ
2 : 2
22.02.2026
Шауляй
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