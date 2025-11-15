Узбекистан. Суперлига, 21 тур
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Узбекистан. Суперлига, 20 тур
Узбекистан. Суперлига, 19 тур
Узбекистан. Суперлига, 18 тур
Узбекистан. Суперлига, 17 тур
Узбекистан. Суперлига, 16 тур
Узбекистан. Суперлига, 15 тур
Узбекистан. Суперлига, 14 тур
Узбекистан. Суперлига, 13 тур
Узбекистан. Суперлига, 12 тур