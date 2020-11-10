Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Леван Коргалидзе - статистика

Грузия
21 февраля 1980 (46)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Женис
24
6
12
6
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
0 : 1
10.11.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
1 : 2
26.10.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Женис
1 : 0
19.10.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
2 : 1
04.10.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
1 : 1
29.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
2 : 1
21.09.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
1 : 0
14.09.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
01.09.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
1 : 2
04.08.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
1 : 0
27.07.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайрат
1 : 1
14.07.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 3
23.06.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Жетысу
2 : 2
16.06.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
0 : 1
02.06.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
1 : 0
18.05.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
0 : 2
12.05.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
1 : 2
04.05.2024
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
1 : 1
27.04.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Женис
1 : 0
20.04.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
06.04.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
3 : 0
31.03.2024
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
1 : 0
07.03.2024
Шахтер Караганда
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
5
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
4
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
5
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
14
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+