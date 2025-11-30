Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ын-Чжун Ким - статистика

Сувон
Южная Корея
8 апреля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Сувон
37
11
17
9
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
18.10.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Сувон
1 : 1
05.10.2025
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Чеджу
3 : 4
28.09.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Сувон
1 : 0
21.09.2025
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Тэгу
3 : 1
30.08.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Кимчхон Сангму
3 : 2
23.08.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Сувон
4 : 2
16.08.2025
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Тэджон
3 : 2
10.08.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Ульсан Хендэ
2 : 3
02.08.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Сувон
2 : 1
26.07.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Пхохан Стилерс
1 : 5
22.07.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Сувон
2 : 1
18.07.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Сувон
1 : 2
28.06.2025
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Чонбук Хендай Моторс
3 : 2
17.06.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Сувон
1 : 2
14.06.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Кимчхон Сангму
1 : 1
01.06.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Сувон
0 : 1
27.05.2025
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Сеул
1 : 1
24.05.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Сувон
3 : 0
18.05.2025
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Пхохан Стилерс
2 : 0
10.05.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Сувон
2 : 1
06.05.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Канвон
0 : 0
03.05.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Сувон
1 : 2
26.04.2025
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Аньянг
3 : 1
19.04.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Сувон
3 : 2
12.04.2025
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Сувон
1 : 1
05.04.2025
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Чеджу
1 : 0
30.03.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Сувон
1 : 1
16.03.2025
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Сувон
0 : 0
08.03.2025
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Тэджон
1 : 0
02.03.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
Тэгу
3 : 1
22.02.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
Кванджу
0 : 0
15.02.2025
Сувон
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
5
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
4
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
1
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
4
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
18
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
14
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+