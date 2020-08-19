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    Сергей Седышев - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Седышев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 января 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волга 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.08.2020 Волна 0 : 0 Волга
    02.09.2020 Волга 2 : 0 КАМАЗ
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