Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 4 2020/2021 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2013/2014 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009 Россия. Первый дивизион 2008