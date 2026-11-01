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Южная Корея. Кей-лига
Команды
Инчхон Юнайтед
Сун-Хван Чо
Статистика
Сун-Хван Чо - статистика
Инчхон Юнайтед
Южная Корея
16 октября 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 0
09.10.2026
Пхохан Стилерс
Статистика по турнирам
Южная Корея. Кей-лига 2026
Южная Корея. Кей-лига 2024
Команда
И
В
П
Н
Инчхон Юнайтед
34
13
11
10
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 1
24.10.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Канвон
1 : 1
18.10.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Инчхон Юнайтед
3 : 0
09.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Канвон
0 : 0
27.09.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
20.09.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
12.09.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
08.09.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Сеул
1 : 0
05.09.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
30.08.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Аньянг
2 : 1
26.08.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Кванджу
0 : 1
23.08.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
16.08.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Чеджу
3 : 3
02.08.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 1
26.07.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
21.07.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 0
18.07.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Инчхон Юнайтед
0 : 1
12.07.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Сеул
1 : 0
05.07.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Инчхон Юнайтед
4 : 0
16.05.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Инчхон Юнайтед
0 : 1
12.05.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Кимчхон Сангму
0 : 3
09.05.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Тэджон
0 : 0
05.05.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Инчхон Юнайтед
0 : 1
02.05.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 0
25.04.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Чонбук Хендай Моторс
1 : 2
21.04.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Пучхон
2 : 2
18.04.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 2
11.04.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
05.04.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Аньянг
0 : 1
22.03.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 3
18.03.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
15.03.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
Кванджу
3 : 2
07.03.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 2
28.02.2026
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