Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Боливия. Примера
Команды
Реал Санта-Крус
Кристиан Фарах
Статистика
Кристиан Фарах - статистика
Реал Санта-Крус
Боливия
9 июля 1989 (37)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Боливия. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Реал Санта-Крус
37
5
26
6
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 25 тур
Стронгест
4 : 0
05.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 24 тур
Аврора
7 : 1
01.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 23 тур
Реал Санта-Крус
0 : 2
28.11.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 21 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
29.10.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 20 тур
Роял Пари
0 : 2
27.10.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 19 тур
Реал Санта-Крус
2 : 3
23.10.2024
Боливар
Боливия. Примера, 18 тур
Сан-Хосе Оруро
4 : 0
19.10.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 17 тур
Реал Санта-Крус
2 : 4
01.10.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 16 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 0
27.09.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 15 тур
Реал Санта-Крус
1 : 0
21.09.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 14 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
14.09.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
01.09.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 13 тур
Реал Санта-Крус
2 : 1
24.08.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 8 тур
Индепендьенте Петролеро
3 : 0
21.08.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 12 тур
Блуминг
3 : 1
18.08.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 11 тур
Гуабира
0 : 1
14.08.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 10 тур
Реал Санта-Крус
1 : 2
08.08.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 9 тур
Реал Санта-Крус
2 : 2
05.08.2024
Аврора
Боливия. Примера, 7 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
27.07.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 6 тур
Университарио де Винто
1 : 1
19.07.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 3 тур
Реал Санта-Крус
2 : 3
30.05.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 4 тур
Боливар
4 : 0
26.05.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 2 тур
Насьональ Потоси
1 : 0
19.05.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 1 тур
Реал Санта-Крус
0 : 2
13.05.2024
Хорхе Вильстерманн
Боливия. Примера, 7 тур
Реал Санта-Крус
2 : 3
12.04.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 8 тур
Реал Томаяпо
2 : 1
08.04.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 6 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
13.03.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
08.03.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 4 тур
Реал Санта-Крус
0 : 3
04.03.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 3 тур
Гуабира
1 : 1
25.02.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 2 тур
Стронгест
3 : 0
21.02.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 1 тур
Реал Санта-Крус
1 : 2
18.02.2024
Реал Томаяпо
Главные новости
Фото
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
3
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
2
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
3
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
17
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+