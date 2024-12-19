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Давид де ла Торре - статистика

Роял Пари
Мексика
16 марта 1981 (45)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Роял Пари
37
9
18
10
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 25 тур
Роял Пари
2 : 1
05.12.2024
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 24 тур
Боливар
5 : 0
01.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 23 тур
Роял Пари
2 : 0
28.11.2024
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 17 тур
Олвейс Реди
4 : 0
22.11.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 21 тур
Блуминг
2 : 1
31.10.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 20 тур
Роял Пари
0 : 2
27.10.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 19 тур
Индепендьенте Петролеро
2 : 2
24.10.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 18 тур
Роял Пари
1 : 0
19.10.2024
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 16 тур
Роял Пари
0 : 0
24.09.2024
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 15 тур
Сан-Хосе Оруро
3 : 0
21.09.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 14 тур
Роял Пари
3 : 3
13.09.2024
Гуабира
Боливия. Примера, 5 тур
Реал Санта-Крус
1 : 1
01.09.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 13 тур
Стронгест
3 : 1
25.08.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 8 тур
Насьональ Потоси
2 : 1
22.08.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 12 тур
Роял Пари
1 : 1
19.08.2024
Аврора
Боливия. Примера, 11 тур
Роял Пари
0 : 2
11.08.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 10 тур
Ориенте Петролеро
0 : 0
08.08.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 9 тур
Роял Пари
0 : 1
04.08.2024
Боливар
Боливия. Примера, 7 тур
Хорхе Вильстерманн
2 : 0
28.07.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 6 тур
Роял Пари
2 : 1
20.07.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 4 тур
Роял Пари
2 : 2
28.05.2024
Индепендьенте Петролеро
Боливия. Примера, 3 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.05.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 2 тур
Роял Пари
0 : 2
21.05.2024
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 1 тур
Университарио де Винто
2 : 1
14.05.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 8 тур
Роял Пари
0 : 0
06.04.2024
Аврора
Боливия. Примера, 7 тур
Насьональ Потоси
2 : 0
31.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 1 тур
Аврора
4 : 1
21.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 6 тур
Блуминг
0 : 2
16.03.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 5 тур
Роял Пари
1 : 1
09.03.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 4 тур
Роял Пари
1 : 2
02.03.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 3 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
27.02.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 2 тур
Роял Пари
0 : 1
22.02.2024
Насьональ Потоси
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