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Боливия. Примера
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Ориенте Петролеро
Антонио Пуче
Статистика
Антонио Пуче - статистика
Ориенте Петролеро
Испания
14 февраля 2024 (2)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Гуабира
1 : 1
19.10.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 21 тур
Ориенте Петролеро
1 : 0
11.10.2026
Академия дель Баломпе
Статистика по турнирам
Боливия. Примера 2026
Боливия. Примера 2025
Боливия. Примера 2024
Команда
И
В
П
Н
Ориенте Петролеро
24
11
8
5
Боливия. Примера, 24 тур
Ориенте Петролеро
1 : 1
31.10.2026
Аврора
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Гуабира
1 : 1
19.10.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 21 тур
Ориенте Петролеро
1 : 0
11.10.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 20 тур
Реал Томаяпо
0 : 2
18.09.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 19 тур
Реал Потоси
2 : 1
12.09.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 18 тур
Ориенте Петролеро
1 : 2
06.09.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 17 тур
Сан-Хосе Оруро
3 : 3
25.08.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 16 тур
Ориенте Петролеро
4 : 0
22.08.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 15 тур
Реал Оруро
2 : 3
15.08.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 14 тур
Ориенте Петролеро
5 : 0
10.08.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 13 тур
Боливар
2 : 1
06.08.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 12 тур
Ориенте Петролеро
1 : 0
03.08.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 11 тур
Индепендьенте Петролеро
1 : 2
26.07.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 9 тур
Аврора
2 : 2
19.07.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 8 тур
Стронгест
2 : 1
16.07.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 10 тур
Ориенте Петролеро
0 : 1
31.05.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 7 тур
Ориенте Петролеро
2 : 2
15.05.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 6 тур
Академия дель Баломпе
3 : 1
11.05.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 5 тур
Ориенте Петролеро
3 : 1
03.05.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 4 тур
Ориенте Петролеро
2 : 0
27.04.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 3 тур
Олвейс Реди
1 : 0
22.04.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 2 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
13.04.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 1 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 0
05.04.2026
Ориенте Петролеро
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