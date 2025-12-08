Статистика по турнирам
Коста-Рика. Примера. Апертура, 18 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 17 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 16 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 15 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 14 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 13 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 12 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 11 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 10 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 9 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 8 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 7 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 6 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 5 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 4 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 3 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 2 тур
Коста-Рика. Примера. Апертура, 1 тур