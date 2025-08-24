Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Слесарчук - статистика

Латвия
31 марта 1976 (50)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Витебск
14
4
8
2
Сморгонь
5
0
4
1
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
3 : 0
24.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
3 : 0
16.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 2
09.08.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
1 : 5
01.08.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
4 : 0
05.07.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 0
28.06.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
22.06.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
МЛ Витебск
2 : 0
31.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Витебск
1 : 3
23.05.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Арсенал
1 : 1
18.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Витебск
4 : 1
11.05.2025
Слуцк
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
2 : 1
03.05.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
2 : 0
26.04.2025
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
3 : 1
21.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
13.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Слуцк
2 : 0
29.03.2025
Сморгонь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.03.2025
Сморгонь
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
10
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+