Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Кубок арабских наций 2025 Отбор Кубка Азии 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024