Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деннис Деммерс - статистика

Нидерланды
21 марта 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Гоу Эхед Иглс
34
10
14
10
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
28.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
21.05.2023
Волендам
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
3 : 0
14.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
07.05.2023
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
23.04.2023
Фортуна
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
19.04.2023
РКС Ваалвейк
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
2 : 1
14.04.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Витесс
2 : 0
08.04.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
02.04.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
1 : 2
18.03.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
4 : 1
05.03.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Эммен
2 : 2
26.02.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
19.02.2023
Твенте
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Спарта
2 : 1
12.02.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
05.02.2023
НЕК
Голландия. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
01.02.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 19 тур
ПСВ
2 : 0
28.01.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
25.01.2023
АЗ Алкмаар
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
15.01.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
0 : 2
07.01.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
13.11.2022
Витесс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Твенте
1 : 1
06.11.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 1
29.10.2022
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 11 тур
НЕК
3 : 3
23.10.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
15.10.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
09.10.2022
Камбур
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Аякс
1 : 1
01.10.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
18.09.2022
Эммен
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Волендам
2 : 3
09.09.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 4
03.09.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
27.08.2022
Спарта
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Гронинген
1 : 0
21.08.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 5
13.08.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
07.08.2022
Гоу Эхед Иглс
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
6
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
10
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+