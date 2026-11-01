Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ким Пан-Гон - статистика

Ульсан Хендэ
Южная Корея
1 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Кванджу
4 : 3
11.10.2026
Ульсан Хендэ
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ульсан Хендэ
34
16
12
6
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 32 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
17.10.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 31 тур
Кванджу
4 : 3
11.10.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Аньянг
2 : 1
19.09.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
12.09.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
08.09.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Чеджу
0 : 0
05.09.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 26 тур
Ульсан Хендэ
3 : 1
29.08.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Тэджон
2 : 1
26.08.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 24 тур
Чонбук Хендай Моторс
1 : 0
22.08.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 23 тур
Ульсан Хендэ
2 : 3
16.08.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 22 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
08.08.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 21 тур
Ульсан Хендэ
3 : 1
02.08.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 20 тур
Сеул
1 : 3
26.07.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 19 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
21.07.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 18 тур
Тэджон
2 : 2
18.07.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 17 тур
Ульсан Хендэ
1 : 3
11.07.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 16 тур
Кванджу
1 : 1
05.07.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Канвон
2 : 0
17.05.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
13.05.2026
Чеджу
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
10.05.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Кимчхон Сангму
1 : 2
05.05.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Ульсан Хендэ
0 : 1
02.05.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 10 тур
Ульсан Хендэ
1 : 4
26.04.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 9 тур
Аньянг
1 : 1
22.04.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 8 тур
Ульсан Хендэ
5 : 1
19.04.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
Ульсан Хендэ
1 : 4
15.04.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 7 тур
Инчхон Юнайтед
1 : 2
11.04.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 6 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
04.04.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 5 тур
Ульсан Хендэ
0 : 0
22.03.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
Чеджу
0 : 2
18.03.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 3 тур
Пучхон
1 : 2
15.03.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 1 тур
Ульсан Хендэ
3 : 1
28.02.2026
Канвон
Главные новости
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
1
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
6
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
10
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
5
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+