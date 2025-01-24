Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024