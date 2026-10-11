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Луис Мигель Рамис
Статистика
Луис Мигель Рамис - статистика
Испания
25 июля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Осасуна
8
2
4
2
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
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