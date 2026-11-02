Италия. Серия А, 6 тур

Италия. Серия А, 7 тур

Италия. Серия А, 8 тур

Италия. Серия А, 9 тур

Италия. Серия А, 10 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024