Виктор Санчес дель Амо - статистика
Тренер
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Санчес дель Амо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|23 февраля 1976
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Санчес дель Амо
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|23 февраля 1976
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бетис
|18
|4
|11
|3
|Дата
|Матч
|18.11.2016
|Бетис
|2 : 0
|Лас-Пальмас
|25.11.2016
|Эйбар
|3 : 1
|Бетис
|04.12.2016
|Бетис
|3 : 3
|Сельта
|16.12.2016
|Алавес
|1 : 0
|Бетис
|14.01.2017
|Атлетико
|1 : 0
|Бетис
|22.01.2017
|Бетис
|0 : 0
|Спортинг
|29.01.2017
|Бетис
|1 : 1
|Барселона
|17.02.2017
|Гранада
|4 : 1
|Бетис
|25.02.2017
|Бетис
|1 : 2
|Севилья
|28.02.2017
|Малага
|1 : 2
|Бетис
|03.03.2017
|Бетис
|2 : 3
|Реал Сосьедад
|12.03.2017
|Реал
|2 : 1
|Бетис
|18.03.2017
|Бетис
|2 : 0
|Осасуна
|31.03.2017
|Эспаньол
|2 : 1
|Бетис
|04.04.2017
|Бетис
|0 : 1
|Вильярреал
|16.04.2017
|Бетис
|2 : 0
|Эйбар
|27.04.2017
|Атлетик
|2 : 1
|Бетис
|30.04.2017
|Бетис
|1 : 4
|Алавес