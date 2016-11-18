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    Виктор Санчес дель Амо - статистика

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Санчес дель Амо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 23 февраля 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бетис 18 4 11 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.11.2016 Бетис 2 : 0 Лас-Пальмас
    25.11.2016 Эйбар 3 : 1 Бетис
    04.12.2016 Бетис 3 : 3 Сельта
    16.12.2016 Алавес 1 : 0 Бетис
    14.01.2017 Атлетико 1 : 0 Бетис
    22.01.2017 Бетис 0 : 0 Спортинг
    29.01.2017 Бетис 1 : 1 Барселона
    17.02.2017 Гранада 4 : 1 Бетис
    25.02.2017 Бетис 1 : 2 Севилья
    28.02.2017 Малага 1 : 2 Бетис
    03.03.2017 Бетис 2 : 3 Реал Сосьедад
    12.03.2017 Реал 2 : 1 Бетис
    18.03.2017 Бетис 2 : 0 Осасуна
    31.03.2017 Эспаньол 2 : 1 Бетис
    04.04.2017 Бетис 0 : 1 Вильярреал
    16.04.2017 Бетис 2 : 0 Эйбар
    27.04.2017 Атлетик 2 : 1 Бетис
    30.04.2017 Бетис 1 : 4 Алавес
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