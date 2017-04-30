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Виктор Санчес дель Амо
Статистика
Виктор Санчес дель Амо - статистика
Испания
23 февраля 1976 (50)
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
В
П
Н
Бетис
18
4
11
3
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 4
30.04.2017
Алавес
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2 : 1
27.04.2017
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
2 : 0
16.04.2017
Эйбар
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
04.04.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 1
31.03.2017
Бетис
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
18.03.2017
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
12.03.2017
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 3
03.03.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 2
28.02.2017
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 2
25.02.2017
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
4 : 1
17.02.2017
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
29.01.2017
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
14.01.2017
Бетис
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
3 : 3
04.12.2016
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3 : 1
25.11.2016
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
2 : 0
18.11.2016
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