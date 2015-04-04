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    Петер Свард - статистика

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Свард
    Команда Кальмар
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 27 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кальмар 11 3 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2015 Кальмар 0 : 0 Хельсингборг
    08.04.2015 Гефле 2 : 0 Кальмар
    13.04.2015 Кальмар 2 : 1 Отвидаберг
    17.04.2015 Юргорден 1 : 0 Кальмар
    29.04.2015 Эльфсборг 2 : 1 Кальмар
    04.05.2015 Кальмар 3 : 0 Эребру
    08.05.2015 Кальмар 0 : 2 Гетеборг
    24.05.2015 Кальмар 2 : 1 Мальме
    07.06.2015 Сундсвалль 1 : 1 Кальмар
    05.07.2015 Кальмар 0 : 0 АИК
    11.07.2015 Хальмстад 1 : 0 Кальмар
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