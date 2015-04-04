Петер Свард - статистика
Тренер
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Свард
|Команда
|Кальмар
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|27 января 1965
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Свард
|Команда
|Кальмар
|Гражданство
|Швеция
|Дата рождения
|27 января 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кальмар
|11
|3
|5
|3
|Дата
|Матч
|04.04.2015
|Кальмар
|0 : 0
|Хельсингборг
|08.04.2015
|Гефле
|2 : 0
|Кальмар
|13.04.2015
|Кальмар
|2 : 1
|Отвидаберг
|17.04.2015
|Юргорден
|1 : 0
|Кальмар
|29.04.2015
|Эльфсборг
|2 : 1
|Кальмар
|04.05.2015
|Кальмар
|3 : 0
|Эребру
|08.05.2015
|Кальмар
|0 : 2
|Гетеборг
|24.05.2015
|Кальмар
|2 : 1
|Мальме
|07.06.2015
|Сундсвалль
|1 : 1
|Кальмар
|05.07.2015
|Кальмар
|0 : 0
|АИК
|11.07.2015
|Хальмстад
|1 : 0
|Кальмар