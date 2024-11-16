Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Маргиев - статистика

Россия
14 мая 1977 (49)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Алания-2
32
4
23
5
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Рубин Я
3 : 1
09.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Алания-2
0 : 1
26.10.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
3 : 0
19.10.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Алания-2
0 : 5
12.10.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Легион
8 : 0
05.10.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Алания-2
1 : 1
29.09.2024
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Алания-2
2 : 1
21.09.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Алания-2
1 : 3
15.09.2024
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Победа
2 : 0
08.09.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Алания-2
0 : 2
31.08.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Кубань Холдинг
0 : 0
24.08.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Алания-2
2 : 3
18.08.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Ростов-2
1 : 0
10.08.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Алания-2
1 : 2
02.08.2024
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Форте
6 : 0
27.07.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Алания-2
1 : 0
06.07.2024
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Ангушт
2 : 0
24.06.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Алания-2
2 : 2
18.06.2024
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нарт
1 : 0
12.06.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Алания-2
0 : 7
06.06.2024
Легион
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
31.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Биолог-Новокубанск
2 : 0
26.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Алания-2
1 : 2
22.05.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Севастополь
4 : 0
18.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Алания-2
3 : 2
12.05.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
04.05.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Алания-2
1 : 2
28.04.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
2 : 1
20.04.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Алания-2
1 : 7
14.04.2024
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
06.04.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Алания-2
3 : 5
30.03.2024
Форте
Главные новости
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
3
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
5
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
8
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+