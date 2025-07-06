Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур