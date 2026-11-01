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Румыния. Лига I
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Динамо Бухарест
Овидиу Буркэ
Статистика
Овидиу Буркэ - статистика
Динамо Бухарест
Румыния
16 марта 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Динамо Бухарест
14
10
1
3
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 3
11.09.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо Бухарест
2 : 1
05.09.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 7 тур
Корвинул Хунедоара
1 : 1
29.08.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо Бухарест
2 : 1
22.08.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 5 тур
Рапид
0 : 1
15.08.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 4 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
08.08.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
1 : 1
31.07.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 2 тур
Динамо Бухарест
5 : 1
25.07.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 1 тур
Петролул
1 : 0
19.07.2026
Динамо Бухарест
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