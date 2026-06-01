Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Румыния. Лига I
Команды
Херманнштадт
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика
Мариуш Мэлдэрэшану - статистика
Херманнштадт
Румыния
19 апреля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2025/2026
Румыния. Лига I 2024/2025
Румыния. Лига I 2023/2024
Команда
И
В
П
Н
Херманнштадт
41
9
20
12
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Петролул
1 : 1
19.04.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 4 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.04.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 3 тур
Оцелул
2 : 0
04.04.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 2 тур
Херманнштадт
3 : 0
22.03.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 1 тур
УТА Арад
3 : 2
13.03.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 30 тур
Оцелул
0 : 2
08.03.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 29 тур
Херманнштадт
3 : 1
27.02.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 28 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
23.02.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 27 тур
Херманнштадт
0 : 1
16.02.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 26 тур
Арджеш Питешти
3 : 1
06.02.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 25 тур
Херманнштадт
0 : 3
03.02.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 24 тур
Униря Слобозия
2 : 3
31.01.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 23 тур
Херманнштадт
1 : 2
23.01.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 22 тур
Фарул
1 : 1
17.01.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 21 тур
Херманнштадт
1 : 1
21.12.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 20 тур
Херманнштадт
0 : 2
14.12.2025
Университатя
Румыния. Лига I, 19 тур
Университатя Клуж
3 : 0
07.12.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 18 тур
Херманнштадт
1 : 2
30.11.2025
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Металоглобус
1 : 1
24.11.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 16 тур
Херманнштадт
3 : 3
09.11.2025
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
Херманнштадт
1 : 3
02.11.2025
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Ботошани
2 : 0
27.10.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 13 тур
Херманнштадт
0 : 2
20.10.2025
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 12 тур
ЧФР Клуж
2 : 1
05.10.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 11 тур
Херманнштадт
0 : 1
26.09.2025
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
1 : 2
21.09.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
0 : 2
15.09.2025
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
30.08.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Херманнштадт
1 : 0
25.08.2025
Фарул
Румыния. Лига I, 6 тур
Петролул
1 : 1
16.08.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 5 тур
Университатя
1 : 0
10.08.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 4 тур
Херманнштадт
2 : 2
03.08.2025
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 3 тур
УТА Арад
1 : 0
26.07.2025
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 2 тур
Херманнштадт
2 : 2
18.07.2025
Металоглобус
Румыния. Лига I, 1 тур
ФКСБ
1 : 1
12.07.2025
Херманнштадт
Главные новости
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
2
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
4
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
Фото
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+