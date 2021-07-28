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    Виталий Сафронов - статистика

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Сафронов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 6 июня 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Калуга 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.07.2021 Кайрат 1 : 0 Калуга
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